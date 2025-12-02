Рейтинг@Mail.ru
Тюменская область признана креативным регионом России
Тюменская область
Тюменская область
 
14:38 02.12.2025
Тюменская область признана креативным регионом России
Тюменская область признана креативным регионом России - РИА Новости, 02.12.2025
Тюменская область признана креативным регионом России
Тюменская область победила в номинации "Креативный регион" Российской национальной премии в сфере креативных индустрий, эта награда – результат большой... РИА Новости, 02.12.2025
дзержинский
россия
александр моор
тюменская область
дзержинский
россия
Тюменская область признана креативным регионом России

Моор: Тюменская область победила в номинации «Креативный регион»

ТЮМЕНЬ, 2 дек – РИА Новости. Тюменская область победила в номинации "Креативный регион" Российской национальной премии в сфере креативных индустрий, эта награда – результат большой совместной работы, заявил губернатор Александр Моор.
"Тюменская область вошла в число лауреатов Российской национальной премии в сфере креативных индустрий. Почётную награду получил в московском Зарядье. Эта награда – результат большой совместной работы. Она подтверждает, что Тюменская область уверенно входит в число регионов, где креативность становится частью экономики, а традиции и современность дополняют друг друга", - написал Моор в своем Telegram-канале.
Тюменская область признана лучшей в номинации "Креативный регион". По словам Моора, креативные индустрии в последние годы стали одним из заметных секторов. На сегодня в регионе сформированы профессиональные сообщества, работает первый в стране клуб креативных продюсеров, появился креативный квартал на улице Дзержинского. Выработаны свои подходы, практики, которые используют и другие субъекты РФ. Моор уверен, что "при должном усилии через какое-то время креативные индустрии смогут составить реальную конкуренцию традиционной экономике и занять существенную долю в региональной экономике".
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Тюменская область создает условия для занятий адаптивным спортом
28 ноября, 14:43
 
Тюменская область
 
 
