Тюменская область признана креативным регионом России
2025-12-02T14:38:00+03:00
ТЮМЕНЬ, 2 дек – РИА Новости. Тюменская область победила в номинации "Креативный регион" Российской национальной премии в сфере креативных индустрий, эта награда – результат большой совместной работы, заявил губернатор Александр Моор.
"Тюменская область вошла в число лауреатов Российской национальной премии в сфере креативных индустрий. Почётную награду получил в московском Зарядье. Эта награда – результат большой совместной работы. Она подтверждает, что Тюменская область уверенно входит в число регионов, где креативность становится частью экономики, а традиции и современность дополняют друг друга", - написал Моор в своем Telegram-канале.
Тюменская область признана лучшей в номинации "Креативный регион". По словам Моора, креативные индустрии в последние годы стали одним из заметных секторов. На сегодня в регионе сформированы профессиональные сообщества, работает первый в стране клуб креативных продюсеров, появился креативный квартал на улице Дзержинского. Выработаны свои подходы, практики, которые используют и другие субъекты РФ. Моор уверен, что "при должном усилии через какое-то время креативные индустрии смогут составить реальную конкуренцию традиционной экономике и занять существенную долю в региональной экономике".