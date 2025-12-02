Тюменская область признана креативным регионом России

"Тюменская область вошла в число лауреатов Российской национальной премии в сфере креативных индустрий. Почётную награду получил в московском Зарядье. Эта награда – результат большой совместной работы. Она подтверждает, что Тюменская область уверенно входит в число регионов, где креативность становится частью экономики, а традиции и современность дополняют друг друга", - написал Моор в своем Telegram-канале.

Тюменская область признана лучшей в номинации "Креативный регион". По словам Моора, креативные индустрии в последние годы стали одним из заметных секторов. На сегодня в регионе сформированы профессиональные сообщества, работает первый в стране клуб креативных продюсеров, появился креативный квартал на улице Дзержинского. Выработаны свои подходы, практики, которые используют и другие субъекты РФ. Моор уверен, что "при должном усилии через какое-то время креативные индустрии смогут составить реальную конкуренцию традиционной экономике и занять существенную долю в региональной экономике".