Разин не выходил на связь со вдовой поэта Кузнецова, сообщила адвокат

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин, обвиняемый в крупном мошенничестве по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова, не выходил на связь с его вдовой, признанной потерпевшей по делу, сообщила РИА Новости адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, которая представляет в судах интересы супруги покойного певца Юрия Шатунова.