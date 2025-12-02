Рейтинг@Mail.ru
02.12.2025
06:10 02.12.2025
Разин не выходил на связь со вдовой поэта Кузнецова, сообщила адвокат
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин, обвиняемый в крупном мошенничестве по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением РИА Новости, 02.12.2025
Разин не выходил на связь со вдовой поэта Кузнецова, сообщила адвокат

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин, обвиняемый в крупном мошенничестве по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова, не выходил на связь с его вдовой, признанной потерпевшей по делу, сообщила РИА Новости адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, которая представляет в судах интересы супруги покойного певца Юрия Шатунова.
"Разин не связывался с вдовой Сергея Кузнецова", - сказала она.
Защита вдовы Шатунова назвала его договор с Разиным "юридическим нонсенсом"
02:28
Как ранее Мухтарова-Казарновская рассказала РИА Новости, уголовное дело в отношении Разина возбуждено по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова (автора песен "Ласкового мая") за исполнение песен. Она отметила, что, по данным следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Заочно обвинение ему предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), санкция статьи предусматривает до десяти лет колонии.
Потерпевшей по делу признана вдова поэта. Кроме того, как сообщил РИА Новости информированный источник, Разину могут добавить еще один эпизод мошенничества из-за поддельного договора с певцом Юрием Шатуновым.
Адвокат добавила, что Разин также не связывался с вдовой Шатунова.
"Он ограничивается видеопосланиями в соцсетях с обещаниями "всех покарать", - заключила она.
Суд вынес вердикт по словам продюсера Разина в адрес блогера Михеева
29 ноября, 05:14
 
