Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на Украине оказалась на грани, заявили в Раде - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/rada-2059202071.html
Ситуация на Украине оказалась на грани, заявили в Раде
Ситуация на Украине оказалась на грани, заявили в Раде - РИА Новости, 02.12.2025
Ситуация на Украине оказалась на грани, заявили в Раде
Ситуация на Украине оказалась "на грани" из-за отказа Европейского центрального банка (ЕЦБ) поддержать кредит Киеву за счет замороженных активов РФ, заявил... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T14:14:00+03:00
2025-12-02T14:14:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
даниил гетманцев
евросоюз
еврокомиссия
европейский центральный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100038/10/1000381065_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_6afebae4cd7428ca8870c5899c488232.jpg
https://ria.ru/20251202/ukraina-2059199284.html
https://ria.ru/20251202/ukraina-2059198279.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100038/10/1000381065_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_fa2986d14cd24496f4f5467f34bc6ea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, даниил гетманцев, евросоюз, еврокомиссия, европейский центральный банк, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Киев, Даниил Гетманцев, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский центральный банк, Санкции в отношении России
Ситуация на Украине оказалась на грани, заявили в Раде

Гетманцев: ситуация на Украине оказалась на грани из-за отказа ЕЦБ в кредите

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Ситуация на Украине оказалась "на грани" из-за отказа Европейского центрального банка (ЕЦБ) поддержать кредит Киеву за счет замороженных активов РФ, заявил депутат Верховной Рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев.
Ранее газета Financial Times писала, что ЕЦБ отказал Еврокомиссии в предоставлении ликвидных средств для подстраховки при обсуждаемой передаче кредита Киеву за счет замороженных активов РФ.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Кремле напомнили европейцам, что происходит с их деньгами на Украине
Вчера, 14:07
"Реально плохая новость. Вы знаете, никогда не нагнетаю, но ситуация реально на грани", - написал Гетманцев в посте, опубликованном в его Telegram-канале.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Закончится завтра". СМИ рассказали о важном событии на Украине
Вчера, 14:04
 
В миреРоссияУкраинаКиевДаниил ГетманцевЕвросоюзЕврокомиссияЕвропейский центральный банкСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала