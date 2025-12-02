Ситуация на Украине оказалась на грани, заявили в Раде

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Ситуация на Украине оказалась "на грани" из-за отказа Европейского центрального банка (ЕЦБ) поддержать кредит Киеву за счет замороженных активов РФ, заявил депутат Верховной Рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев.
Ранее газета Financial Times писала, что ЕЦБ отказал Еврокомиссии в предоставлении ликвидных средств для подстраховки при обсуждаемой передаче кредита Киеву за счет замороженных активов РФ.
"Реально плохая новость. Вы знаете, никогда не нагнетаю, но ситуация реально на грани", - написал Гетманцев в посте, опубликованном в его Telegram-канале.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.