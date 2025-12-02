АНКАРА, 2 дек - РИА Новости. Великобритания препятствует достижению мира на Украине, Лондон активно подталкивает европейские страны к конфронтации с Москвой, втягивая их в военный конфликт, поделился своим мнением с РИА Новости турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Исмаил Юнус Девран.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа ещё продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остаётся на платформе обсуждений в Анкоридже.

Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведёт к достижению целей СВО вооружённым путём, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.