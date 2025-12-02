Рейтинг@Mail.ru
09:03 02.12.2025 (обновлено: 09:20 02.12.2025)
Британия подталкивает Европу к конфликту на Украине, считает политолог
Британия подталкивает Европу к конфликту на Украине, считает политолог
в мире, украина, сша, владимир зеленский, андрей ермак, тимур миндич, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, россия
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Тимур Миндич, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Россия
Британия подталкивает Европу к конфликту на Украине, считает политолог

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
АНКАРА, 2 дек - РИА Новости. Великобритания препятствует достижению мира на Украине, Лондон активно подталкивает европейские страны к конфронтации с Москвой, втягивая их в военный конфликт, поделился своим мнением с РИА Новости турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Исмаил Юнус Девран.
Европейские союзники Украины и Владимир Зеленский саботируют мирный процесс по урегулированию конфликта с Россией, заявил ранее РИА Новости американский полковник в отставке Эрл Расмуссен.
Турция отказалась выполнять требования США по Украине
08:00
"Главная проблема заключается в действиях Великобритании. Она подстрекает Европу против России и делает мирное урегулирование практически невозможным", - сказал собеседник агентства.
По мнению Деврана, ситуация осложняется тем, что даже США сигнализируют о возможном отзыве своей поддержки Украине. Эксперт считает, что это свидетельствует о слабости единой международной стратегии и усиливает нестабильность в регионе.
"Именно действия Лондона создают препятствия для дипломатического решения конфликта и вынуждают европейские страны действовать под давлением, а не исходя из собственных интересов", - считает эксперт.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа ещё продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остаётся на платформе обсуждений в Анкоридже.
В Британии считают, что смена власти пойдет на пользу Украине
29 ноября, 16:13
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удаётся заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведёт к достижению целей СВО вооружённым путём, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Во вторник Песков заявил, что Москва понимает, что в опубликованный текст плана Трампа по Украине вносятся коррективы. По его словам, России был передан набросок американского плана, он во многом соответствует духу Анкориджа. Песков добавил, что текст, который оказался у российской стороны, претерпел изменения. Россия ожидает, когда США поделятся планами по урегулированию, предпочтительно, по официальным каналам, заявил представитель Кремля. Песков не исключил, что в какой-то момент настанет время для контактов РФ и США по мирному плану, и назвал проект Трампа по урегулированию субстантивным.
В шаге от катастрофы. Чем Украина может ответить Трампу
08:00
 
