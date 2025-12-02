https://ria.ru/20251202/pvo-2059239291.html
Силы ПВО сбили украинский дрон над Брянской области
Силы ПВО сбили украинский дрон над Брянской области
Средства ПВО в 14.05 мск сбили один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Брянской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.12.2025
