Рейтинг@Mail.ru
"Слишком поздно". На Западе устроили истерику после слов Путина - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:46 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/putin-2059372886.html
"Слишком поздно". На Западе устроили истерику после слов Путина
"Слишком поздно". На Западе устроили истерику после слов Путина - РИА Новости, 02.12.2025
"Слишком поздно". На Западе устроили истерику после слов Путина
ЕС должен изменить подход к конфликту на Украине после заявления российского лидера Владимира Путина о готовности Москвы отразить атаку Европы, написал член... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T22:46:00+03:00
2025-12-02T22:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
москва
европа
украина
владимир путин
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050115041_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_87ddec2d2be2e33ef08d0c072937c36f.jpg
https://ria.ru/20251202/rossiya-2059368794.html
https://ria.ru/20251202/putin-2059321389.html
москва
европа
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050115041_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_395e53033146381ad3078c92b76c2383.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, европа, украина, владимир путин, евросоюз, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Европа, Украина, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, Россия
"Слишком поздно". На Западе устроили истерику после слов Путина

Мема после слов Путина о конфликте России с Европой призвал ЕС сменить курс

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. ЕС должен изменить подход к конфликту на Украине после заявления российского лидера Владимира Путина о готовности Москвы отразить атаку Европы, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Вот насколько опасен конфликт на Украине для европейцев. Нам нужно изменить курс, пока не стало слишком поздно для дипломатии", — отметил он.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Заключить мир с Путиным". В США сделали заявление о переговорах по Украине
Вчера, 22:04
Во вторник Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если она начнет, то Москва готова к этому прямо сейчас.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с этим военно-политическим блоком, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин рассказал, что произойдет, если Европа вдруг начнет войну с Россией
Вчера, 18:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваЕвропаУкраинаВладимир ПутинЕвросоюзНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала