22:45 02.12.2025
Переговоры Путина и Уиткоффа идут уже больше трех часов
Путин и Уиткофф продолжают переговоры в Кремле, они идут уже более трех часов, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 02.12.2025
Переговоры Путина и Уиткоффа идут уже больше трех часов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Путин и Уиткофф продолжают переговоры в Кремле, они идут уже более трех часов, передает корреспондент РИА Новости
 
