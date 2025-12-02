Рейтинг@Mail.ru
Путин похвалил власти Москвы на встрече с Уиткоффом - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:59 02.12.2025 (обновлено: 20:00 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/putin-2059347195.html
Путин похвалил власти Москвы на встрече с Уиткоффом
Путин похвалил власти Москвы на встрече с Уиткоффом - РИА Новости, 02.12.2025
Путин похвалил власти Москвы на встрече с Уиткоффом
Власти Москвы по праву гордятся тем, что сделали для столицы, сообщил президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T19:59:00+03:00
2025-12-02T20:00:00+03:00
москва
россия
сша
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059340938_0:258:3183:2048_1920x0_80_0_0_16266e24cf5caac29594f4e6aeb4d277.jpg
https://ria.ru/20251202/moskva-2059344171.html
москва
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059340938_0:22:2666:2022_1920x0_80_0_0_e0907450afc03716c4a1747d0e0e3fae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, сша, владимир путин
Москва, Россия, США, Владимир Путин
Путин похвалил власти Москвы на встрече с Уиткоффом

Путин сказал Уиткоффу, что власти Москвы сделали многое для столицы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Власти Москвы по праву гордятся тем, что сделали для столицы, сообщил президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, поинтересовавшись его прогулкой по городу.
Во вторник президент принял Уиткоффа в Кремле.
"Вы в Москве прогулялись?... Московские власти по праву гордятся тем, что они сделали для развития столицы за последние годы", - сказал Путин во время беседы.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в Кремле - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Уиткофф назвал Москву удивительным городом
Вчера, 19:50
 
МоскваРоссияСШАВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала