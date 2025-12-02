Путин похвалил власти Москвы на встрече с Уиткоффом

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Власти Москвы по праву гордятся тем, что сделали для столицы, сообщил президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, поинтересовавшись его прогулкой по городу.

"Вы в Москве прогулялись?... Московские власти по праву гордятся тем, что они сделали для развития столицы за последние годы", - сказал Путин во время беседы.