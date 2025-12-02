https://ria.ru/20251202/putin-2059347195.html
Путин похвалил власти Москвы на встрече с Уиткоффом
Путин похвалил власти Москвы на встрече с Уиткоффом
Путин похвалил власти Москвы на встрече с Уиткоффом
Власти Москвы по праву гордятся тем, что сделали для столицы, сообщил президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном...
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Власти Москвы по праву гордятся тем, что сделали для столицы, сообщил президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, поинтересовавшись его прогулкой по городу.
Во вторник президент принял Уиткоффа в Кремле.
"Вы в Москве прогулялись?... Московские власти по праву гордятся тем, что они сделали для развития столицы за последние годы", - сказал Путин во время беседы.