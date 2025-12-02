Рейтинг@Mail.ru
Путин сказал Уиткоффу, что рад его видеть - РИА Новости, 02.12.2025
19:59 02.12.2025 (обновлено: 20:03 02.12.2025)
Путин сказал Уиткоффу, что рад его видеть
Президент РФ Владимир Путин на переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле во вторник сказал, что рад его видеть. РИА Новости, 02.12.2025
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи. 2 декабря 2025
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле во вторник сказал, что рад его видеть.
"Рад вас видеть", - обратился Путин к Уиткоффу в начале встречи.
Российский лидер во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского президента Дональда Трампа, Джареда Кушнера.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Путин принял Уиткоффа в четверг вечером
14 марта, 12:43
 
