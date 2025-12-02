Путин сказал Уиткоффу, что рад его видеть

https://ria.ru/20251202/putin-2059347034.html
Президент РФ Владимир Путин на переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле во вторник сказал, что рад его видеть. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T19:59:00+03:00
