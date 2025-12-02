Опубликованы кадры встречи Путина с Уиткоффом в Кремле

МОСКВА, 2 дек РИА – Новости. Опубликованы кадры встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Кремле.

В начале беседы Путин сообщил Уиткоффу, что рад его видеть. С российской стороны во встрече также участвуют помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. С американской стороны – основатель компании Affinity Partners, зять американского президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.

В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.