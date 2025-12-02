Рейтинг@Mail.ru
Путин принял Уиткоффа в Кремле
Специальная военная операция на Украине
 
19:46 02.12.2025 (обновлено: 23:48 02.12.2025)
Путин принял Уиткоффа в Кремле
Путин принял Уиткоффа в Кремле - РИА Новости, 02.12.2025
Путин принял Уиткоффа в Кремле
Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, переговоры продолжаются уже более четырех часов. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T19:46:00+03:00
2025-12-02T23:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
стив уиткофф
владимир путин
дональд трамп
вооруженные силы украины
в мире, украина, сша, стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине

Путин принял Уиткоффа в Кремле

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, переговоры продолжаются уже более четырех часов.
С российской стороны в них участвуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. С американской — зять американского лидера Джаред Кушнер.
Это уже шестой визит представителя Дональда Трампа в этом году. Ожидается, что сегодня он представит Путину план мирного урегулирования, согласованный с киевскими властями.
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на встрече стороны обсудят договоренности, которых достигли Киев и Вашингтон на переговорах два дня назад во Флориде.

Как писали зарубежные СМИ, среди затронутых тем были обмен территориями, гарантии безопасности и невозможность вступления Украины в НАТО. Утверждается, что стороны не смогли прийти к окончательным решениям по всем вопросам. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что изначальный план по разрешению конфликта был серьезно доработан.

Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Закончится завтра". СМИ рассказали о важном событии на Украине
Вчера, 14:04
По информации AFP, накануне Уиткофф вновь встретился с представителями Киева, а именно с главой делегации, секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. После этого тот отправился в Ирландию, чтобы представить подробный отчет находившемуся там Владимиру Зеленскому.

Портал Axios передает, что после переговоров с Путиным спецпосланник и зять Трампа отправятся в одну из европейских стран, где проведут встречу с главой киевского режима.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Зеленский сделал заявление о мирном плане США
Вчера, 18:55

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Геометрия плана Трампа по Украине: независимая Америка
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАСтив УиткоффВладимир ПутинДональд ТрампВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
