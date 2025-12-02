Путин принял Уиткоффа в Кремле

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, передает во вторник корреспондент РИА Новости.

С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. С американской стороны вместе с Уиткоффом во встрече участвует зять американского лидера Джаред Кушнер.

Нынешний визит Уиткоффа в Россию уже шестой в этом году, он связан с обсуждением мирного плана США по Украине.

Впервые спецпосланник Дональда Трампа посетил Москву 11 февраля. Тот визит был связан с делом осужденного в России американца Марка Фогеля. Накануне визита Фогель был помилован президентом РФ, а затем обменян на обвиняемого в США в киберпреступлениях россиянина Александра Винника. По данным западных СМИ, Уиткофф в ходе той поездки встречался с президентом России, но подтверждения этих сообщений от российской стороны не было.

После этого Уиткофф посещал Россию четырежды и каждый раз встречался с Путиным. Все эти встречи официально подтверждены и все они были связаны с украинской проблематикой. Спецпосланник Трампа прилетал в Москву 13 марта, а в апреле посетил Россию дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге, а 25 апреля их встреча состоялась уже в Москве.