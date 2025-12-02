Рейтинг@Mail.ru
Путин принял Уиткоффа в Кремле - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 02.12.2025 (обновлено: 21:14 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/putin-2059342672.html
Путин принял Уиткоффа в Кремле
Путин принял Уиткоффа в Кремле - РИА Новости, 02.12.2025
Путин принял Уиткоффа в Кремле
Президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, передает во вторник корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T19:46:00+03:00
2025-12-02T21:14:00+03:00
россия
сша
украина
стив уиткофф
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059341602_0:188:3114:1941_1920x0_80_0_0_b733da1966b3daa1a3ee41d402c7f3d5.jpg
https://ria.ru/20251202/putin-2059343723.html
https://ria.ru/20251202/smi-2059336105.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059341602_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_7a51f4ef9c76da219d99256a54c45849.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, украина, стив уиткофф, мирный план сша по украине
Россия, США, Украина, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
Путин принял Уиткоффа в Кремле

Путин принял спецпосланника Уиткоффа в Кремле

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, передает во вторник корреспондент РИА Новости.
С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. С американской стороны вместе с Уиткоффом во встрече участвует зять американского лидера Джаред Кушнер.
Первые кадры переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Опубликованы кадры встречи Путина с Уиткоффом в Кремле
Вчера, 19:49
Нынешний визит Уиткоффа в Россию уже шестой в этом году, он связан с обсуждением мирного плана США по Украине.
Впервые спецпосланник Дональда Трампа посетил Москву 11 февраля. Тот визит был связан с делом осужденного в России американца Марка Фогеля. Накануне визита Фогель был помилован президентом РФ, а затем обменян на обвиняемого в США в киберпреступлениях россиянина Александра Винника. По данным западных СМИ, Уиткофф в ходе той поездки встречался с президентом России, но подтверждения этих сообщений от российской стороны не было.
После этого Уиткофф посещал Россию четырежды и каждый раз встречался с Путиным. Все эти встречи официально подтверждены и все они были связаны с украинской проблематикой. Спецпосланник Трампа прилетал в Москву 13 марта, а в апреле посетил Россию дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге, а 25 апреля их встреча состоялась уже в Москве.
Предыдущие контакты Путина и Уиткоффа состоялись 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа в Россию был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые и позволили выйти на подготовку встречи президентов России и США на Аляске.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Уиткофф и Кушнер фактически оттеснили Рубио от переговоров, пишет Times
Вчера, 19:16
 
РоссияСШАУкраинаСтив УиткоффМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала