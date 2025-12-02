Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал участников конкурса "Лучший по профессии" достойным примером - РИА Новости, 02.12.2025
19:05 02.12.2025
Путин назвал участников конкурса "Лучший по профессии" достойным примером
Путин назвал участников конкурса "Лучший по профессии" достойным примером - РИА Новости, 02.12.2025
Путин назвал участников конкурса "Лучший по профессии" достойным примером
Достижения победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" станут достойным примером для молодежи, послужат... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T19:05:00+03:00
2025-12-02T19:05:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://ria.ru/20251117/professiya-2055496363.html
россия
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал участников конкурса "Лучший по профессии" достойным примером

Путин назвал участников конкурса "Лучший по профессии" примером для молодежи

© РИА Новости / POOL
Владимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Достижения победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" станут достойным примером для молодежи, послужат популяризации рабочих специальностей, считает президент России Владимир Путин.
"Убежден, что ваши впечатляющие достижения станут достойным примером для молодежи, послужат популяризации рабочих специальностей, совершенствованию профессионального образования", - передаются слова Путина в приветствии к победителям и призерам Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии".
Глава государства отметил, что на награждении чествуют талантливых, целеустремленных, деятельных людей, которые добиваются успеха в специальности, своим созидательным трудом приносят пользу Родине.
"Особые слова признательности вашим учителям и наставникам, которые верят в вас и щедро делятся с вами секретами мастерства", - добавил Путин.
"Лучший по профессии": заявка на успех для активных и целеустремленных
17 ноября, 16:20
"Лучший по профессии": заявка на успех для активных и целеустремленных
17 ноября, 16:20
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
