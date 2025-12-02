Путин назвал участников конкурса "Лучший по профессии" достойным примером

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Достижения победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" станут достойным примером для молодежи, послужат популяризации рабочих специальностей, считает президент России Владимир Путин.

"Убежден, что ваши впечатляющие достижения станут достойным примером для молодежи, послужат популяризации рабочих специальностей, совершенствованию профессионального образования", - передаются слова Путина в приветствии к победителям и призерам Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии".

Глава государства отметил, что на награждении чествуют талантливых, целеустремленных, деятельных людей, которые добиваются успеха в специальности, своим созидательным трудом приносят пользу Родине.