https://ria.ru/20251202/putin-2059333758.html
Путин назвал участников конкурса "Лучший по профессии" достойным примером
Путин назвал участников конкурса "Лучший по профессии" достойным примером - РИА Новости, 02.12.2025
Путин назвал участников конкурса "Лучший по профессии" достойным примером
Достижения победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" станут достойным примером для молодежи, послужат... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T19:05:00+03:00
2025-12-02T19:05:00+03:00
2025-12-02T19:05:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251117/professiya-2055496363.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал участников конкурса "Лучший по профессии" достойным примером
Путин назвал участников конкурса "Лучший по профессии" примером для молодежи
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Достижения победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" станут достойным примером для молодежи, послужат популяризации рабочих специальностей, считает президент России Владимир Путин.
"Убежден, что ваши впечатляющие достижения станут достойным примером для молодежи, послужат популяризации рабочих специальностей, совершенствованию профессионального образования", - передаются слова Путина
в приветствии к победителям и призерам Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии".
Глава государства отметил, что на награждении чествуют талантливых, целеустремленных, деятельных людей, которые добиваются успеха в специальности, своим созидательным трудом приносят пользу Родине.
"Особые слова признательности вашим учителям и наставникам, которые верят в вас и щедро делятся с вами секретами мастерства", - добавил Путин.