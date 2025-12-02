https://ria.ru/20251202/putin-2059332693.html
Путин пошутил о реакции Набиуллиной на его слова
2025-12-02T18:59:00+03:00
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о мерах для повышения капитализации российского фондового рынка, пошутил по поводу реакции главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на его слова, отметив, что она кивает головой, значит ей всё нравится.
В ходе инвестиционного форума "Россия зовет!" Путин
заявил, что нужно повышать прозрачность управления акционерными обществами, а также поручил правительству до конца следующего года включить в программу создания акционерной стоимости крупнейшие госкомпании.
"Вот Эльвира Сахипзадовна кивает головой, ей это всё нравится. Мне тоже нравится, но в современных условиях мы должны смотреть, конечно, на реальное состояние наших государственных компаний, реально учитывать все сложности, с которыми они сталкиваются. Но идти по этому пути, безусловно, нужно", - сказал глава государства в ходе форума.
В России
с января этого года заработала программа создания акционерной стоимости. Ее задача - обеспечить рост капитализации фондового рынка не менее чем до 66% ВВП к 2030 году и до 75% ВВП к 2036 году. Такие целевые показатели были установлены указом Путина в мае 2024 года о национальных целях развития страны.