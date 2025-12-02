Путин пошутил о реакции Набиуллиной на его слова

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о мерах для повышения капитализации российского фондового рынка, пошутил по поводу реакции главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на его слова, отметив, что она кивает головой, значит ей всё нравится.

"Вот Эльвира Сахипзадовна кивает головой, ей это всё нравится. Мне тоже нравится, но в современных условиях мы должны смотреть, конечно, на реальное состояние наших государственных компаний, реально учитывать все сложности, с которыми они сталкиваются. Но идти по этому пути, безусловно, нужно", - сказал глава государства в ходе форума.