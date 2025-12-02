Рейтинг@Mail.ru
Путин пошутил о реакции Набиуллиной на его слова - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
18:59 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/putin-2059332693.html
Путин пошутил о реакции Набиуллиной на его слова
Путин пошутил о реакции Набиуллиной на его слова - РИА Новости, 02.12.2025
Путин пошутил о реакции Набиуллиной на его слова
Президент России Владимир Путин, говоря о мерах для повышения капитализации российского фондового рынка, пошутил по поводу реакции главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T18:59:00+03:00
2025-12-02T18:59:00+03:00
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
владимир путин
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059293560_0:1000:2047:2151_1920x0_80_0_0_947afc56937e9286693e7341d67c8bdb.jpg
https://ria.ru/20251202/putin-2059302353.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059293560_161:969:1887:2263_1920x0_80_0_0_98a5bd0d3204023b66a95335dcdb77a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Владимир Путин, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Путин пошутил о реакции Набиуллиной на его слова

Путин пошутил, что Набиуллиной нравятся все его слова о росте капитализации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" в Москве
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о мерах для повышения капитализации российского фондового рынка, пошутил по поводу реакции главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на его слова, отметив, что она кивает головой, значит ей всё нравится.
В ходе инвестиционного форума "Россия зовет!" Путин заявил, что нужно повышать прозрачность управления акционерными обществами, а также поручил правительству до конца следующего года включить в программу создания акционерной стоимости крупнейшие госкомпании.
"Вот Эльвира Сахипзадовна кивает головой, ей это всё нравится. Мне тоже нравится, но в современных условиях мы должны смотреть, конечно, на реальное состояние наших государственных компаний, реально учитывать все сложности, с которыми они сталкиваются. Но идти по этому пути, безусловно, нужно", - сказал глава государства в ходе форума.
В России с января этого года заработала программа создания акционерной стоимости. Ее задача - обеспечить рост капитализации фондового рынка не менее чем до 66% ВВП к 2030 году и до 75% ВВП к 2036 году. Такие целевые показатели были установлены указом Путина в мае 2024 года о национальных целях развития страны.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Ни у кого не получится установить командную экономику, заявил Путин
Вчера, 17:47
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссияВладимир ПутинЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала