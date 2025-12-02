Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о попытках Запада сохранить командное управление экономикой
18:57 02.12.2025 (обновлено: 19:06 02.12.2025)
Путин рассказал о попытках Запада сохранить командное управление экономикой
Путин рассказал о попытках Запада сохранить командное управление экономикой
Президент России Владимир Путин назвал введение ограничений нерыночного характера попыткой сохранить командные методы управления мировой экономикой. РИА Новости, 02.12.2025
Путин рассказал о попытках Запада сохранить командное управление экономикой

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал введение ограничений нерыночного характера попыткой сохранить командные методы управления мировой экономикой.
Глава государства вспомнил, что в постсоветское время западные "партнеры" часто говорили и учили, что все трудности нужно преодолевать не административно-командными средствами, а рыночными способами.
"Введение ограничений нерыночного характера - это как раз попытка сохранить вот эти командные методы управления", - сказал Путин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
Путин напомнил, как бывшие партнеры учили Россию преодолевать трудности
