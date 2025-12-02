Путин рассчитывает, что ответные меры на пиратство заставят Киев задуматься

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что ответные меры России на пиратство ВСУ в Черном море заставят Киев задуматься о том, стоит ли продолжать такую практику.
"То, что делают украинские вооруженные силы сейчас, это пиратство. Какие ответные меры могут быть у нас? Во-первых, мы расширим номенклатуру таких ударов наших по портовым сооружениям и по кораблям, по судам, которые заходят в украинские порты - первое. Второе - если это будет продолжаться, мы рассмотрим возможность, я не говорю, что мы это будем делать, но рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти пиратские операции. Самый радикальный способ – это отрезать Украину от моря, тогда ей невозможно будет заниматься пиратством в целом, в принципе. Но это все как бы по нарастающей. Надеюсь, что украинское военное руководство, политическое руководство, а также те, кто стоит за их спиной, подумают, стоит ли продолжать такую практику", - сказал Путин журналистам.