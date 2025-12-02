Путин поздравил победителей конкурса "Лучший по профессии"

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников торжественной церемонии награждения победителей и призёров Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии", отметив, что проект объединил представителей рабочих профессий, экспертного сообщества, молодых специалистов, трудовые коллективы со всей страны.

"Приветствую вас на торжественной церемонии награждения победителей и призёров Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии". Ваш масштабный проект объединил представителей рабочих профессий, экспертного сообщества, молодых специалистов, трудовые коллективы со всей страны. На корпоративных, отраслевых, региональных этапах конкурса участники продемонстрировали отличные знания и навыки, серьёзный творческий потенциал, умение справляться с возникающими проблемами", - говорится в телеграмме.

Президент выразил уверенность, что впечатляющие достижения участников конкурса станут достойным примером для молодёжи, послужат популяризации рабочих специальностей, совершенствованию профильного образования. Особые слова признательности Путин выразил учителям и наставникам, которые верят в участников конкурса и щедро делятся с ними секретами мастерства. Он подчеркнул, что такие форумы предоставляют прекрасную возможность для обмена накопленным опытом и дружеского, неформального общения.