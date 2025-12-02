Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил победителей конкурса "Лучший по профессии" - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/putin-2059329273.html
Путин поздравил победителей конкурса "Лучший по профессии"
Путин поздравил победителей конкурса "Лучший по профессии" - РИА Новости, 02.12.2025
Путин поздравил победителей конкурса "Лучший по профессии"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников торжественной церемонии награждения победителей и призёров Всероссийского конкурса профессионального... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T18:51:00+03:00
2025-12-02T18:51:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044350791_0:61:3006:1752_1920x0_80_0_0_74dc03e2fddb410c58ff5e577166ac4c.jpg
https://ria.ru/20251117/professiya-2055496363.html
https://ria.ru/20251002/spo-2044131831.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044350791_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_8ecef6d6684ee529adb9fe4196153e01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил победителей конкурса "Лучший по профессии"

Путин: конкурс "Лучший по профессии" объединил специалистов со всей России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников торжественной церемонии награждения победителей и призёров Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии", отметив, что проект объединил представителей рабочих профессий, экспертного сообщества, молодых специалистов, трудовые коллективы со всей страны.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Всероссийский конкурс профессионального мастерства Лучший по профессии - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"Лучший по профессии": заявка на успех для активных и целеустремленных
17 ноября, 16:20
«
"Приветствую вас на торжественной церемонии награждения победителей и призёров Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии". Ваш масштабный проект объединил представителей рабочих профессий, экспертного сообщества, молодых специалистов, трудовые коллективы со всей страны. На корпоративных, отраслевых, региональных этапах конкурса участники продемонстрировали отличные знания и навыки, серьёзный творческий потенциал, умение справляться с возникающими проблемами", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что сегодня чествуют лидеров этих престижных соревнований ‒ талантливых, целеустремлённых, деятельных людей, которые добиваются успеха в выбранной специальности, своим созидательным трудом приносят пользу Родине.
Президент выразил уверенность, что впечатляющие достижения участников конкурса станут достойным примером для молодёжи, послужат популяризации рабочих специальностей, совершенствованию профильного образования. Особые слова признательности Путин выразил учителям и наставникам, которые верят в участников конкурса и щедро делятся с ними секретами мастерства. Он подчеркнул, что такие форумы предоставляют прекрасную возможность для обмена накопленным опытом и дружеского, неформального общения.
"От души поздравляю лауреатов конкурса, желаю осуществления намеченных планов и новых свершений", - заключил Путин.
Чемпионат высоких технологий - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
"Умные" руки: СПО открывает безграничные возможности для молодежи и страны
2 октября, 10:00
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала