Путин назвал условие возвращения европейцев к переговорам по урегулированию
Путин назвал условие возвращения европейцев к переговорам по урегулированию
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия допускает возвращение европейцев к переговорам по украинскому урегулированию, если они будут учитывать реалии на... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T18:49:00+03:00
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
в мире
россия
владимир путин
россия
Путин назвал условие возвращения европейцев к переговорам по урегулированию
Путин: европейцы вернутся к переговорам по Украине, если будут учитывать реалии