Путин рассказал, что произойдет, если Европа вдруг начнет войну с Россией
Путин рассказал, что произойдет, если Европа вдруг начнет войну с Россией - РИА Новости, 02.12.2025
Путин рассказал, что произойдет, если Европа вдруг начнет войну с Россией
Если Европа вдруг начнет войну с Россией, то быстро может произойти ситуация, когда нам не с кем будет договариваться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
Путин рассказал, что произойдет, если Европа вдруг начнет войну с Россией
Путин: если Европа вдруг начнет войну с РФ, то нам не с кем будет договариваться