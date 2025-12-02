Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, как ВС России отвечают на попытки ВСУ атаковать порты
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:45 02.12.2025 (обновлено: 19:12 02.12.2025)
Путин рассказал, как ВС России отвечают на попытки ВСУ атаковать порты
Путин рассказал, как ВС России отвечают на попытки ВСУ атаковать порты
Ответы России на попытки Киева нанести удары по портам РФ касались кораблей, на которых в Украину доставлялись боеприпасы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
Путин рассказал, как ВС России отвечают на попытки ВСУ атаковать порты

Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Ответы России на попытки Киева нанести удары по портам РФ касались кораблей, на которых в Украину доставлялись боеприпасы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Они и раньше, украинские вооруженные силы, пытались наносить удары по нашим портам морским. Мы отвечали, отвечали именно. Мы не начинали эти операции такими же ударами. Уверяю вас, что они гораздо более эффективные и мощные. И это прежде всего касалось тех судов, кораблей, на которых доставлялось в Украину военное имущество, оборудование военное и боеприпасы. И мы попадали именно туда, куда хотели, о чем свидетельствуют вторичные взрывы, которые мы наблюдали с помощью воздушной разведки", - сказал Путин журналистам.
