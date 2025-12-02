https://ria.ru/20251202/putin-2059327084.html
Путин рассказал, как ВС России отвечают на попытки ВСУ атаковать порты
Ответы России на попытки Киева нанести удары по портам РФ касались кораблей, на которых в Украину доставлялись боеприпасы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
