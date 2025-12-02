https://ria.ru/20251202/putin-2059326915.html
Руководство Украины не занимается вопросами зоны боевых действий
Руководство Украины не занимается вопросами зоны боевых действий - РИА Новости, 02.12.2025
Руководство Украины не занимается вопросами зоны боевых действий
Руководство Украины занимается другими делами, а не вопросами зоны боевых действий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
Руководство Украины не занимается вопросами зоны боевых действий
Путин: Киев занимается другими делами, но не вопросами зоны боевых действий