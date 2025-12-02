https://ria.ru/20251202/putin-2059325156.html
Путин пригласил иностранных журналистов в Красноармейск
Путин пригласил иностранных журналистов в Красноармейск - РИА Новости, 02.12.2025
Путин пригласил иностранных журналистов в Красноармейск
Президент РФ Владимир Путин пригласил иностранных журналистов убедиться, кто реально контролирует Красноармейск. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T18:39:00+03:00
2025-12-02T18:39:00+03:00
2025-12-02T18:39:00+03:00
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
красноармейск
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059318445_0:223:3175:2009_1920x0_80_0_0_a7f6235b98de36bf4e70f73d2e9a0358.jpg
https://ria.ru/20251202/rossija-2059323475.html
красноармейск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059318445_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_6c3b0f7bececfc692981e9ac0448c645.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноармейск, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Красноармейск, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Путин пригласил иностранных журналистов в Красноармейск
Путин призвал иностранных журналистов убедиться, кто контролирует Красноармейск