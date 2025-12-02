Рейтинг@Mail.ru
Путин пригласил иностранных журналистов в Красноармейск - РИА Новости, 02.12.2025
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
18:39 02.12.2025
Путин пригласил иностранных журналистов в Красноармейск
Президент РФ Владимир Путин пригласил иностранных журналистов убедиться, кто реально контролирует Красноармейск.
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил иностранных журналистов убедиться, кто реально контролирует Красноармейск.
Глава государства отметил, что Красноармейск был мощным укрепрайоном ВСУ, а сегодня он полностью находится в руках российской армии.
«
"Подвергается до сих пор сомнению, так ли это на самом деле. Если у кого-то есть сомнения - мы уже говорили на этот счет, я уже это предлагал. Предлагалось, чтобы ваши коллеги иностранные и даже украинские, пожалуйста, мы и украинским журналистам готовы предоставить это право - посетить город Красноармейск и убедиться своими глазами, глазами посмотреть, что там происходит, кто реально контролирует", - сказал Путин журналистам.
Путин предупредил об ответе странам, помогающим Украине атаковать суда
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"КрасноармейскРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
