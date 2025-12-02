https://ria.ru/20251202/putin-2059325028.html
Путин напомнил о предложении журналистам посетить Красноармейск
Путин напомнил о предложении журналистам посетить Красноармейск - РИА Новости, 02.12.2025
Путин напомнил о предложении журналистам посетить Красноармейск
Президент России Владимир Путин напомнил, что российская сторона предлагала посетить Красноармейск тем, кто сомневался, что город в руках ВС РФ. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T18:38:00+03:00
2025-12-02T18:38:00+03:00
2025-12-02T18:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
красноармейск
владимир путин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059316281_0:94:3306:1954_1920x0_80_0_0_a723671f50b6fadd792cf3e0c3bae78e.jpg
https://ria.ru/20251202/svo-2059320693.html
россия
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059316281_634:184:3118:2047_1920x0_80_0_0_9b27c156ccdfb50b1c7be4d8523ada08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, красноармейск, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красноармейск, Владимир Путин, Безопасность
Путин напомнил о предложении журналистам посетить Красноармейск
Путин: РФ предлагала тем, кто сомневается в ВС РФ, посетить Красноармейск