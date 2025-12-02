Рейтинг@Mail.ru
Путин напомнил о предложении журналистам посетить Красноармейск
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:38 02.12.2025
Путин напомнил о предложении журналистам посетить Красноармейск
Путин напомнил о предложении журналистам посетить Красноармейск - РИА Новости, 02.12.2025
Путин напомнил о предложении журналистам посетить Красноармейск
Президент России Владимир Путин напомнил, что российская сторона предлагала посетить Красноармейск тем, кто сомневался, что город в руках ВС РФ. РИА Новости, 02.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
красноармейск
владимир путин
безопасность
россия
красноармейск
россия, красноармейск, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красноармейск, Владимир Путин, Безопасность
Путин напомнил о предложении журналистам посетить Красноармейск

Путин: РФ предлагала тем, кто сомневается в ВС РФ, посетить Красноармейск

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил, что российская сторона предлагала посетить Красноармейск тем, кто сомневался, что город в руках ВС РФ.
"Я уже предлагал, чтобы ваши коллеги иностранные и даже украинские, пожалуйста, мы и украинским журналистам готовы предоставить право посетить город Красноармейск и убедиться, своими глазами посмотреть, что там происходит, кто реально контролирует населенный пункт", - сказал Путин журналистам.
Путин пригласил иностранную прессу в Купянск
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасноармейскВладимир ПутинБезопасность
 
 
