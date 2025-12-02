Рейтинг@Mail.ru
Путин озвучил самый радикальный ответ на пиратство ВСУ в Черном море - РИА Новости, 02.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:38 02.12.2025 (обновлено: 21:24 02.12.2025)
Путин озвучил самый радикальный ответ на пиратство ВСУ в Черном море
Президент Владимир Путин озвучил самый радикальный ответ России на пиратство ВСУ в Черном море и заявил, что в таком случае Украину следует отрезать от моря. РИА Новости, 02.12.2025
Путин озвучил самый радикальный ответ на пиратство ВСУ в Черном море

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин озвучил самый радикальный ответ России на пиратство ВСУ в Черном море и заявил, что в таком случае Украину следует отрезать от моря.
"Самый радикальный способ — это отрезать Украину от моря. Тогда ей невозможно будет заниматься пиратством в принципе", — сказал глава государства журналистам.
Путин рассказал, что произойдет, если Европа вдруг начнет войну с Россией
