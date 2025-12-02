https://ria.ru/20251202/putin-2059324751.html
Президент Владимир Путин озвучил самый радикальный ответ России на пиратство ВСУ в Черном море и заявил, что в таком случае Украину следует отрезать от моря. РИА Новости, 02.12.2025
россия
украина
черное море
Путин озвучил самый радикальный ответ на пиратство ВСУ в Черном море
Путин заявил, что Россия может отрезать Киев от моря в ответ на пиратство