https://ria.ru/20251202/putin-2059324609.html
Путин заявил, что Европа стремится заблокировать мирный процесс
Путин заявил, что Европа стремится заблокировать мирный процесс - РИА Новости, 02.12.2025
Путин заявил, что Европа стремится заблокировать мирный процесс
Все изменения, которые предлагает Европа по мирному плану по украинскому урегулированию, направлены на то, чтобы заблокировать процесс, сообщил журналистам... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T18:38:00+03:00
2025-12-02T18:38:00+03:00
2025-12-02T18:38:00+03:00
в мире
россия
европа
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059316259_390:633:2906:2048_1920x0_80_0_0_63d33e35400314fae4b45f52e6d1f09b.jpg
https://ria.ru/20250919/peskov-2043079242.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059316259_608:472:2710:2048_1920x0_80_0_0_1189969d25c9a691f3ca9d28413959c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, владимир путин
В мире, Россия, Европа, Владимир Путин
Путин заявил, что Европа стремится заблокировать мирный процесс
Путин: корректировки Европы по мирному плану направлены на блокировку процесса