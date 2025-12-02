Рейтинг@Mail.ru
18:35 02.12.2025
Украина всегда обозначала Красноармейск как приоритет, заявил Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Украинской стороной Красноармейск всегда обозначался в качестве приоритета, заявил президент России Владимир Путин.
"Этому городу (Красноармейску - ред.) предавалось и предается украинской стороной и российскими вооруженными силами действительно особое значение, потому что этот город является как бы не просто большим инфраструктурным объектом, связанным с целой сетью средств сообщения с регионом, но самое главное заключается в том, что в целом, выражаясь военным языком, это хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных в начале специальной военной операции", - сказал Путин журналистам.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин пообещал обеспечить безопасность иностранной прессы в Красноармейске
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"КрасноармейскВладимир ПутинУкраинаРоссия
 
 
