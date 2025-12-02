Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но готова
18:34 02.12.2025
Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но готова
Россия не собирается воевать с Европой, но если Европа начнет, то мы готовы прямо сейчас, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но готова

Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия не собирается воевать с Европой, но если Европа начнет, то мы готовы прямо сейчас, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал, но, если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений", - сказал Путин журналистам.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин озвучил самый радикальный ответ на пиратство ВСУ в Черном море
