Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но готова
Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но готова - РИА Новости, 02.12.2025
Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но готова
Россия не собирается воевать с Европой, но если Европа начнет, то мы готовы прямо сейчас, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но готова
