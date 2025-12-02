https://ria.ru/20251202/putin-2059322443.html
Путин пообещал обеспечить безопасность иностранной прессы в Красноармейске
Путин пообещал обеспечить безопасность иностранной прессы в Красноармейске - РИА Новости, 02.12.2025
Путин пообещал обеспечить безопасность иностранной прессы в Красноармейске
Президент России Владимир Путин пообещал обеспечить безопасность иностранных журналистов в Красноармейске. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T18:31:00+03:00
2025-12-02T18:31:00+03:00
2025-12-02T18:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
россия
владимир путин
инвестиционный форум "россия зовет!" - 2019
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059318445_0:223:3175:2009_1920x0_80_0_0_a7f6235b98de36bf4e70f73d2e9a0358.jpg
https://ria.ru/20251202/svo-2059321624.html
красноармейск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059318445_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_6c3b0f7bececfc692981e9ac0448c645.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноармейск, россия, владимир путин, инвестиционный форум "россия зовет!" - 2019
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Россия, Владимир Путин, Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
Путин пообещал обеспечить безопасность иностранной прессы в Красноармейске
Путин пообещал обеспечить безопасность иностранных журналистов в Красноармейске