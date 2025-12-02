https://ria.ru/20251202/putin-2059321759.html
Путин рассказал, на что направлены предлагаемые Европой изменения в плане
Путин рассказал, на что направлены предлагаемые Европой изменения в плане - РИА Новости, 02.12.2025
Путин рассказал, на что направлены предлагаемые Европой изменения в плане
Все изменения, которые предлагает Европа по мирному урегулированию на Украине, направлены на то, чтобы заблокировать процесс, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 02.12.2025
Путин рассказал, на что направлены предлагаемые Европой изменения в плане
Путин: предлагаемые Европой изменения в плане направлены на блокировку процесса