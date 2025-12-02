https://ria.ru/20251202/putin-2059321248.html
Путин назвал атаки на суда в Черном море пиратством
Путин назвал атаки на суда в Черном море пиратством - РИА Новости, 02.12.2025
Путин назвал атаки на суда в Черном море пиратством
Президент России Владимир Путин назвал пиратством атаки на суда в Черном море. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T18:29:00+03:00
2025-12-02T18:29:00+03:00
2025-12-02T18:29:00+03:00
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
в мире
владимир путин
россия
грузия
черное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059316281_0:94:3306:1954_1920x0_80_0_0_a723671f50b6fadd792cf3e0c3bae78e.jpg
https://ria.ru/20251202/putin-2059320928.html
россия
грузия
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059316281_634:184:3118:2047_1920x0_80_0_0_9b27c156ccdfb50b1c7be4d8523ada08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, грузия, черное море
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", В мире, Владимир Путин, Россия, Грузия, Черное море
Путин назвал атаки на суда в Черном море пиратством
Путин назвал атаки на танкеры в Черном море пиратством
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал пиратством атаки на суда в Черном море.
"Знаю, что это происходило - атаки на танкеры в нейтральных или даже не нейтральных водах, а в особо экономической зоне другого государства, третьего государства. Это пиратство, ничто иное", - сказал глава государства журналистам.
Ранее турецкое управление мореходства заявило, что груженный растительным маслом российский танкер MIDVOLGA-2, направлявшийся из России
в Грузию
, подвергся удару в Черном море
.
Двадцать шестого ноября в 28 милях от Турции
в Черном море загорелся танкер Kairos под флагом Гамбии
, шедший в Новороссийск
. С судна эвакуировали 25 членов экипажа. Пожар потушили лишь спустя почти двое суток.
В этот же день удару подвергся танкер Virat, находившийся в 35 милях от турецких берегов. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу его снова атаковали безэкипажные морские катера.