Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал атаки на суда в Черном море пиратством - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
18:29 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/putin-2059321248.html
Путин назвал атаки на суда в Черном море пиратством
Путин назвал атаки на суда в Черном море пиратством - РИА Новости, 02.12.2025
Путин назвал атаки на суда в Черном море пиратством
Президент России Владимир Путин назвал пиратством атаки на суда в Черном море. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T18:29:00+03:00
2025-12-02T18:29:00+03:00
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
в мире
владимир путин
россия
грузия
черное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059316281_0:94:3306:1954_1920x0_80_0_0_a723671f50b6fadd792cf3e0c3bae78e.jpg
https://ria.ru/20251202/putin-2059320928.html
россия
грузия
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059316281_634:184:3118:2047_1920x0_80_0_0_9b27c156ccdfb50b1c7be4d8523ada08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, грузия, черное море
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", В мире, Владимир Путин, Россия, Грузия, Черное море
Путин назвал атаки на суда в Черном море пиратством

Путин назвал атаки на танкеры в Черном море пиратством

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал пиратством атаки на суда в Черном море.
"Знаю, что это происходило - атаки на танкеры в нейтральных или даже не нейтральных водах, а в особо экономической зоне другого государства, третьего государства. Это пиратство, ничто иное", - сказал глава государства журналистам.
Ранее турецкое управление мореходства заявило, что груженный растительным маслом российский танкер MIDVOLGA-2, направлявшийся из России в Грузию, подвергся удару в Черном море.
Двадцать шестого ноября в 28 милях от Турции в Черном море загорелся танкер Kairos под флагом Гамбии, шедший в Новороссийск. С судна эвакуировали 25 членов экипажа. Пожар потушили лишь спустя почти двое суток.
В этот же день удару подвергся танкер Virat, находившийся в 35 милях от турецких берегов. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу его снова атаковали безэкипажные морские катера.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Европа выдвигает неприемлемые предложения по урегулированию, заявил Путин
Вчера, 18:28
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"В миреВладимир ПутинРоссияГрузияЧерное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала