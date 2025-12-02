Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что украинские власти живут "на другой планете"
18:28 02.12.2025
Путин заявил, что украинские власти живут "на другой планете"
Путин заявил, что украинские власти живут "на другой планете"
Президент России Владимир Путин отметил, что украинские власти живут как будто в другом мире, занимаются решением других проблем, а не ситуацией в зоне боевых... РИА Новости, 02.12.2025
Путин заявил, что украинские власти живут "на другой планете"

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что украинские власти живут как будто в другом мире, занимаются решением других проблем, а не ситуацией в зоне боевых действий.
"Мне кажется, руководство Украины сейчас занимается другими делами, а не вопросами ситуации в зоне боевых действий. Вообще такое впечатление, что они живут где-то на другой планете", - сказал журналистам глава государства.
 
