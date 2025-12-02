https://ria.ru/20251202/putin-2059320824.html
Европейцев никто не отстранял от переговоров, заявил Путин
Европейцев никто не отстранял от переговоров, заявил Путин - РИА Новости, 02.12.2025
Европейцев никто не отстранял от переговоров, заявил Путин
Европейцев никто не отстранял от ведения переговоров, они сами отстранились, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
владимир путин
россия
россия
2025
Европейцев никто не отстранял от переговоров, заявил Путин
Путин заявил, что европейцы сами отстранились от переговоров по Украине