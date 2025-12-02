Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, сколько зданий ВС России контролируют в Купянске-Узловом - РИА Новости, 02.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:27 02.12.2025 (обновлено: 18:40 02.12.2025)
Путин рассказал, сколько зданий ВС России контролируют в Купянске-Узловом
Путин рассказал, сколько зданий ВС России контролируют в Купянске-Узловом - РИА Новости, 02.12.2025
Путин рассказал, сколько зданий ВС России контролируют в Купянске-Узловом
В Купянске-Узловом из 2 тысяч зданий 600-650 находятся в руках российской армии, рассказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
безопасность
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
россия
РИА Новости
2025
РИА Новости
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
безопасность, вооруженные силы рф, россия, владимир путин
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, сколько зданий ВС России контролируют в Купянске-Узловом

Путин: ВС РФ контролируют в Купянске-Узловом 600-650 зданий

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В Купянске-Узловом из 2 тысяч зданий 600-650 находятся в руках российской армии, рассказал президент России Владимир Путин.
"Там (в Купянске-Узловом - ред.), по-моему, 2 тысяч зданий, там идут боевые действия. Шестьсот зданий где-то, около тысячи уже, 600-650 - в руках российской армии, идет продвижение. Я думаю, что через несколько дней заберем и этот тоже населенный пункт", - сообщил Путин журналистам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФРоссияВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
