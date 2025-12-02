https://ria.ru/20251202/putin-2059320460.html
Путин рассказал, сколько зданий ВС России контролируют в Купянске-Узловом
В Купянске-Узловом из 2 тысяч зданий 600-650 находятся в руках российской армии, рассказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
