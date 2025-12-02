https://ria.ru/20251202/putin-2059319512.html
ВС России возьмут Купянск-Узловой через несколько дней, заявил Путин
ВС России возьмут Купянск-Узловой через несколько дней, заявил Путин - РИА Новости, 02.12.2025
ВС России возьмут Купянск-Узловой через несколько дней, заявил Путин
В Купянск-Узловой идут боевые действия, через несколько дней ВС РФ заберут и этот населенный пункт, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
инвестиционный форум "россия зовет!" - 2019
россия
Новости
