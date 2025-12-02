Россия готова провести журналистов по Красноармейску, заявил Путин

«

"Наши, российские военные корреспонденты работают. Я уверен, что и на Западе есть люди, которые честно исполняют свой профессиональный долг и готовы к тому, чтобы объективно информировать своих слушателей, читателей о том, что происходит в мире, в том числе и на украинском направлении. Поэтому мы сделаем всё для того, чтобы обеспечить их безопасность, готовы будем провести по всем кварталам Красноармейска", - сказал Путин журналистам.