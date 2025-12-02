Рейтинг@Mail.ru
Россия готова провести журналистов по Красноармейску, заявил Путин - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
18:25 02.12.2025 (обновлено: 18:38 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/putin-2059319366.html
Россия готова провести журналистов по Красноармейску, заявил Путин
Россия готова провести журналистов по Красноармейску, заявил Путин - РИА Новости, 02.12.2025
Россия готова провести журналистов по Красноармейску, заявил Путин
Россия готова провести по всем кварталам Красноармейска журналистов, в том числе западных, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T18:25:00+03:00
2025-12-02T18:38:00+03:00
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
в мире
россия
красноармейск
владимир путин
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059300642_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_8f458f7995e73fc7115fbca49a4af675.jpg
https://ria.ru/20251202/putin-2059315247.html
россия
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059300642_914:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_042df6afb3b2063fccd70ffb9db4223e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, красноармейск, владимир путин, спецоперация
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", В мире, Россия, Красноармейск, Владимир Путин, Спецоперация
Россия готова провести журналистов по Красноармейску, заявил Путин

Путин призвал иностранных журналистов убедиться, кто контролирует Красноармейск

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия готова провести по всем кварталам Красноармейска журналистов, в том числе западных, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин пригласил иностранных журналистов убедиться, кто реально контролирует Красноармейск.
«
"Наши, российские военные корреспонденты работают. Я уверен, что и на Западе есть люди, которые честно исполняют свой профессиональный долг и готовы к тому, чтобы объективно информировать своих слушателей, читателей о том, что происходит в мире, в том числе и на украинском направлении. Поэтому мы сделаем всё для того, чтобы обеспечить их безопасность, готовы будем провести по всем кварталам Красноармейска", - сказал Путин журналистам.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин пообещал обеспечить безопасность иностранной прессы в Красноармейске
Вчера, 18:12
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"В миреРоссияКрасноармейскВладимир ПутинСпецоперация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала