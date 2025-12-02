https://ria.ru/20251202/putin-2059318280.html
Красноармейск был мощным укрепрайоном ВСУ, заявил Путин
Красноармейск был мощным укрепрайоном ВСУ, заявил Путин - РИА Новости, 02.12.2025
Красноармейск был мощным укрепрайоном ВСУ, заявил Путин
Красноармейск был мощным укрепрайоном ВСУ, а сегодня он полностью в руках ВС РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
Красноармейск был мощным укрепрайоном ВСУ, заявил Путин
Путин заявил, что взятый ВС России Красноармейск был мощным укрепрайоном ВСУ