ВС России начали ликвидацию 15 батальонов ВСУ в Купянске, заявил Путин
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:21 02.12.2025
ВС России начали ликвидацию 15 батальонов ВСУ в Купянске, заявил Путин
ВС России начали ликвидацию 15 батальонов ВСУ в Купянске, заявил Путин - РИА Новости, 02.12.2025
ВС России начали ликвидацию 15 батальонов ВСУ в Купянске, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ приступили к ликвидации 15 батальонов, заблокированных в левобережном Купянске. РИА Новости, 02.12.2025
ВС России начали ликвидацию 15 батальонов ВСУ в Купянске, заявил Путин

Путин: ВС России начали ликвидацию 15 батальонов ВСУ в Купянске

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ приступили к ликвидации 15 батальонов, заблокированных в левобережном Купянске.
"Напоминаю, что, вот, на левом берегу реки (в городе Купянске - ред.) заблокирована группировка противника численностью 15 батальонов. И российские войска приступили к ее ликвидации", - сказал глава государства журналистам.
Путин рассказал о стратегических преимуществах Красноармейска
