https://ria.ru/20251202/putin-2059318055.html
ВС России начали ликвидацию 15 батальонов ВСУ в Купянске, заявил Путин
ВС России начали ликвидацию 15 батальонов ВСУ в Купянске, заявил Путин - РИА Новости, 02.12.2025
ВС России начали ликвидацию 15 батальонов ВСУ в Купянске, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ приступили к ликвидации 15 батальонов, заблокированных в левобережном Купянске. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T18:21:00+03:00
2025-12-02T18:21:00+03:00
2025-12-02T18:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059316281_0:94:3306:1954_1920x0_80_0_0_a723671f50b6fadd792cf3e0c3bae78e.jpg
https://ria.ru/20251202/putin-2059317510.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059316281_634:184:3118:2047_1920x0_80_0_0_9b27c156ccdfb50b1c7be4d8523ada08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Происшествия
ВС России начали ликвидацию 15 батальонов ВСУ в Купянске, заявил Путин
Путин: ВС России начали ликвидацию 15 батальонов ВСУ в Купянске