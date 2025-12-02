Рейтинг@Mail.ru
У Европы нет мирной повестки по Украине, заявил Путин
18:19 02.12.2025
У Европы нет мирной повестки по Украине, заявил Путин
У Европы нет мирной повестки по Украине, они на стороне войны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
владимир путин, украина, европа, в мире, россия
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Владимир Путин, Украина, Европа, В мире, Россия
У Европы нет мирной повестки по Украине, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. У Европы нет мирной повестки по Украине, они на стороне войны, заявил президент России Владимир Путин.
"Наблюдая, что результат им сегодня тоже не нравится, они начали мешать действующей администрации Соединенных Штатов и президенту (США Дональду) Трампу достичь мира с помощью переговоров. Сами отказались от мирных переговоров и президенту Трампу мешают. Третье, у них нет мирной повестки. Они же на стороне войны", - сказал глава государства журналистам.
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"Владимир ПутинУкраинаЕвропаВ миреРоссия
 
 
