Путин рассказал о стратегических преимуществах Красноармейска
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:18 02.12.2025
Путин рассказал о стратегических преимуществах Красноармейска
Путин рассказал о стратегических преимуществах Красноармейска - РИА Новости, 02.12.2025
Путин рассказал о стратегических преимуществах Красноармейска
ВС РФ удобно продвигаться из Красноармейска во всех наиболее перспективных направлениях, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
россия
владимир путин
Путин рассказал о стратегических преимуществах Красноармейска

Путин: с Красноармейска удобно продвигаться во всех перспективных направлениях

Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. ВС РФ удобно продвигаться из Красноармейска во всех наиболее перспективных направлениях, заявил президент России Владимир Путин.
"Отсюда (из Красноармейска - ред.), с этого плацдарма, с этого участка российской армии удобно двигаться во всех направлениях, которые сочтут наиболее перспективными генеральные штабы", - сказал Путин журналистам.
ВС России возьмут Купянск-Узловой через несколько дней, заявил Путин
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасноармейскРоссияВладимир ПутинИнвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
 
 
