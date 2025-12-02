https://ria.ru/20251202/putin-2059317510.html
Путин рассказал о стратегических преимуществах Красноармейска
ВС РФ удобно продвигаться из Красноармейска во всех наиболее перспективных направлениях, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
