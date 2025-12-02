https://ria.ru/20251202/putin-2059317270.html
Путин рассказал о важности Красноармейска для решения задач СВО
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Красноармейску придавалось особое значение, это хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных перед специальной военной операцией, заявил президент России Владимир Путин.
"Этому городу придавалось и придается и украинской стороной, и российскими Вооруженным силами действительно особое значение. Этот город является не просто большим инфраструктурным объектом, связанным с целой сетью средств сообщения с регионом, но самое главное заключается в том, что в целом, выражаясь военным языком, это хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных в начале специальной военной операции", — сказал глава государства журналистам.