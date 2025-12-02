Рейтинг@Mail.ru
18:17 02.12.2025 (обновлено: 22:58 02.12.2025)
Путин рассказал о важности Красноармейска для решения задач СВО
Путин рассказал о важности Красноармейска для решения задач СВО
Путин рассказал о важности Красноармейска для решения задач СВО

Путин назвал Красноармейск хорошим плацдармом для решения всех задач СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Красноармейску придавалось особое значение, это хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных перед специальной военной операцией, заявил президент России Владимир Путин.
"Этому городу придавалось и придается и украинской стороной, и российскими Вооруженным силами действительно особое значение. Этот город является не просто большим инфраструктурным объектом, связанным с целой сетью средств сообщения с регионом, но самое главное заключается в том, что в целом, выражаясь военным языком, это хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных в начале специальной военной операции", — сказал глава государства журналистам.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но готова
