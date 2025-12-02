Путин рассказал о важности Красноармейска для решения задач СВО

"Этому городу придавалось и придается и украинской стороной, и российскими Вооруженным силами действительно особое значение. Этот город является не просто большим инфраструктурным объектом, связанным с целой сетью средств сообщения с регионом, но самое главное заключается в том, что в целом, выражаясь военным языком, это хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных в начале специальной военной операции", — сказал глава государства журналистам.