https://ria.ru/20251202/putin-2059317126.html
Путин поздравил Мутко с успешным выходом "Дом.РФ" на рынок акций
Путин поздравил Мутко с успешным выходом "Дом.РФ" на рынок акций - РИА Новости, 02.12.2025
Путин поздравил Мутко с успешным выходом "Дом.РФ" на рынок акций
Президент России Владимир Путин поздравил главу "Дом.РФ" Виталия Мутко с успешным выходом компании Дом.РФ на рынок акций. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T18:17:00+03:00
2025-12-02T18:17:00+03:00
2025-12-02T18:17:00+03:00
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
владимир путин
виталий мутко
"дом.рф"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059300642_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_8f458f7995e73fc7115fbca49a4af675.jpg
https://realty.ria.ru/20251020/putin-2049349773.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059300642_914:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_042df6afb3b2063fccd70ffb9db4223e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, виталий мутко, "дом.рф"
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Владимир Путин, Виталий Мутко, "Дом.РФ"
Путин поздравил Мутко с успешным выходом "Дом.РФ" на рынок акций
Путин поздравил главу "Дом.РФ" Мутко с успешным выходом компании на рынок акций