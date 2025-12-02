https://ria.ru/20251202/putin-2059313861.html
Путин подписал указ о переселении в Россию талантливых иностранцев
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал указ
о поддержке переселения в Россию иностранцев, имеющих достижения в научной, производственной, спортивной, культурной сферах.
Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"О поддержке переселения в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, представляющих интерес для Российской Федерации, и об особенностях их правового положения в Российской Федерации", - говорится в документе.
Указ устанавливает, что иностранные граждане и лица без гражданства могут обратиться, начиная с 15 апреля 2026 года, с ходатайством о признании представляющими интерес для России
, если они "имеют достижения в сфере научно-технологического развития, производства, спорта, креативных (творческих) индустрий, в культурно-гуманитарной сфере, в учебе".
Также за этим статусом могут обратиться те иностранцы, которые "внесли вклад в развитие общества, экономики, обеспечение обороноспособности и безопасности" России, либо обладают особо востребованными профессией, специальностью, квалификацией или навыками, указано в документе.