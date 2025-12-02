https://ria.ru/20251202/putin-2059313151.html
Путин призвал укреплять доверие инвесторов
Путин призвал укреплять доверие инвесторов - РИА Новости, 02.12.2025
Путин призвал укреплять доверие инвесторов
Российским властям важно и дальше повышать привлекательность рынка капитала и обеспечивать приток средств, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T18:08:00+03:00
2025-12-02T18:08:00+03:00
2025-12-02T18:08:00+03:00
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059300642_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_8f458f7995e73fc7115fbca49a4af675.jpg
https://ria.ru/20251202/putin-2059296679.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059300642_914:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_042df6afb3b2063fccd70ffb9db4223e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал укреплять доверие инвесторов
Путин: властям России важно и дальше повышать привлекательность рынка капитала