https://ria.ru/20251202/putin-2059310482.html
Путин рассказал о перспективах сотрудничества с Китаем и Индией
Путин рассказал о перспективах сотрудничества с Китаем и Индией - РИА Новости, 02.12.2025
Путин рассказал о перспективах сотрудничества с Китаем и Индией
Россия намерена вывести сотрудничество с Китаем и Индией на качественно новый уровень с усилением его технологической составляющей, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T18:02:00+03:00
2025-12-02T18:02:00+03:00
2025-12-02T18:02:00+03:00
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
в мире
россия
китай
индия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059300642_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_8f458f7995e73fc7115fbca49a4af675.jpg
https://ria.ru/20251202/putin-2059288909.html
россия
китай
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059300642_914:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_042df6afb3b2063fccd70ffb9db4223e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, индия, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", В мире, Россия, Китай, Индия, Владимир Путин
Путин рассказал о перспективах сотрудничества с Китаем и Индией
Путин: Россия нацелена вывести сотрудничество с КНР и Индией на новый уровень