Путин поручил расширить программу создания акционерной стоимости компаний

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца следующего года включить в программу создания акционерной стоимости крупнейшие госкомпании.

"Я прошу правительство до конца следующего года обеспечить вхождение в эту программу крупнейших акционерных компаний с государственным участием, а также увязать условия работы, стимулы их руководителей с увеличением акционерной стоимости", - сказал Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

В России с января этого года заработала программа создания акционерной стоимости. Ее задача обеспечить рост капитализации фондового рынка не менее чем до 66% ВВП к 2030 году и до 75% ВВП к 2036 году.