Путин поручил расширить программу создания акционерной стоимости компаний
Путин поручил расширить программу создания акционерной стоимости компаний - РИА Новости, 02.12.2025
Путин поручил расширить программу создания акционерной стоимости компаний
2025-12-02 РИА Новости
2025-12-02T17:58:00+03:00
2025-12-02T17:58:00+03:00
2025-12-02T18:20:00+03:00
россия
Путин поручил расширить программу создания акционерной стоимости компаний
Путин поручил включить госкомпании в программу создания акционерной стоимости
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца следующего года включить в программу создания акционерной стоимости крупнейшие госкомпании.
"Я прошу правительство до конца следующего года обеспечить вхождение в эту программу крупнейших акционерных компаний с государственным участием, а также увязать условия работы, стимулы их руководителей с увеличением акционерной стоимости", - сказал Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
В России с января этого года заработала программа создания акционерной стоимости. Ее задача обеспечить рост капитализации фондового рынка не менее чем до 66% ВВП к 2030 году и до 75% ВВП к 2036 году.
Согласно данным на сайте Мосбиржи, пока в этой программе шесть участников. Помимо самой Мосбиржи, это "Эн+ Груп", "Европлан", "МТС банк", "Промомед" и "ЭсЭфАй".