Путин отметил высокий интересе россиян к фондовому рынку
Путин отметил высокий интересе россиян к фондовому рынку - РИА Новости, 02.12.2025
Путин отметил высокий интересе россиян к фондовому рынку
Интерес граждан и институциональных инвесторов к российскому фондовому рынку остается на высоком уровне, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
