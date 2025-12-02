https://ria.ru/20251202/putin-2059306761.html
Инфляция в России к концу декабря будет около шести процентов, заявил Путин
Инфляция в России к концу декабря будет около 6%, ниже прогнозов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T18:39:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
Путин: инфляция в России к концу декабря составит около 6%