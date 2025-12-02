Рейтинг@Mail.ru
Инфляция в России к концу декабря будет около шести процентов, заявил Путин
Форум Россия зовет! ВТБ Капитал
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
17:55 02.12.2025 (обновлено: 18:39 02.12.2025)
Инфляция в России к концу декабря будет около шести процентов, заявил Путин
Инфляция в России к концу декабря будет около шести процентов, заявил Путин - РИА Новости, 02.12.2025
Инфляция в России к концу декабря будет около шести процентов, заявил Путин
Инфляция в России к концу декабря будет около 6%, ниже прогнозов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 02.12.2025
Инфляция в России к концу декабря будет около шести процентов, заявил Путин

Путин: инфляция в России к концу декабря составит около 6%

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Инфляция в России к концу декабря будет около 6%, ниже прогнозов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
"Снижение инфляции стало важным достижением текущего года. Если в марте инфляция оценивалась двузначными темпами, то сейчас ниже 7% в годовом выражении. Ожидается, что к концу декабря она будет около 6%, то есть ниже прогноза правительства и ЦБ", - сказал он.
В конце октября Банк России повысил нижнюю планку прогноза инфляции в России на 2025 год до диапазона 6,5-7% с 6-7%, прогноз по инфляции на 2026 год повысил до 4-5% с 4%. Прогноз по инфляции на 2027 год ЦБ РФ сохранил на уровне 4%.
По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%.
