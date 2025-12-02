Рейтинг@Mail.ru
17:54 02.12.2025
Путин оценил годовую прибыль банковского сектора
Путин оценил годовую прибыль банковского сектора
Банковский сектор РФ получит по итогам 2025 года прибыль в 3,2-3,5 триллиона рублей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
экономика, россия, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин оценил годовую прибыль банковского сектора

Путин: по итогам 2025 года банковский сектор получит прибыль 3,2-3,5 трлн рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Банковский сектор РФ получит по итогам 2025 года прибыль в 3,2-3,5 триллиона рублей, заявил президент России Владимир Путин.
«
"По прогнозам Банка России, по итогам 2025 года банковский сектор отработает с прибылью где-то 3,2-3,5 триллиона рублей", - сказал он, выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
Президент Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Российская экономика успешно справляется с внешним давлением, заявил Путин
