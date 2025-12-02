Путин поручил подготовить программу IPO для компаний с госучастием

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Правительство РФ должно подготовить программу первичных и вторичных размещений компаний с госучастием на фондовом рынке, такое поручение дал президент РФ Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

"Для долгосрочного развития не менее важно привлекать акционерный капитал. Чтобы усилить эту работу, прошу правительство в ближайшее время сформировать программу первичных и вторичных размещений акций компаний с государственным участием", - сказал он.