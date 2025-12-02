Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил подготовить программу IPO для компаний с госучастием - РИА Новости, 02.12.2025
17:53 02.12.2025 (обновлено: 18:22 02.12.2025)
Путин поручил подготовить программу IPO для компаний с госучастием
экономика
россия
владимир путин
инвестиционный форум "россия зовет!" - 2019
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика, россия, владимир путин, инвестиционный форум "россия зовет!" - 2019
Экономика, Россия, Владимир Путин, Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019, Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Правительство РФ должно подготовить программу первичных и вторичных размещений компаний с госучастием на фондовом рынке, такое поручение дал президент РФ Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
"Для долгосрочного развития не менее важно привлекать акционерный капитал. Чтобы усилить эту работу, прошу правительство в ближайшее время сформировать программу первичных и вторичных размещений акций компаний с государственным участием", - сказал он.
