Путин призвал повышать прозрачность управления акционерными обществами - РИА Новости, 02.12.2025
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
17:51 02.12.2025
Путин призвал повышать прозрачность управления акционерными обществами
Надо повышать прозрачность управления акционерными обществами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
владимир путин
россия, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Владимир Путин
Путин призвал повышать прозрачность управления акционерными обществами

Путин заявил, что надо повысить прозрачность управления акционерными обществами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Надо повышать прозрачность управления акционерными обществами, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно повышать эффективность и прозрачность управления акционерными обществами, чтобы их акционеры были уверены в надежности вложения своих средств в получение доходов", - сказал Путин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин рассказал о программе долгосрочных сбережений
Вчера, 17:50
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"РоссияВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
